Снежный фронт вернётся в Нижний Новгород к середине недели Общество

Снежный фронт вернётся в Нижний Новгород к середине недели

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Снежный фронт вернётся в Нижний Новгород к середине недели. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

К среде вновь прогнозируется большой снегопад.

Мэр обратился к автомобилистам, которые ещё не успели поменять летнюю резину на зимнюю, постараться сделать это за выходные.

Как сообщалось ранее, во время снегопада, который шёл со второй половины пятницы, 18 ноября, по утро субботы, 19 ноября, выпало 10 см. осадков.

"Это серьёзное количество", - обратил внимание Юрий Шалабаев.

Основная работа по уборке улиц пришлась на ночное время. В час пик, чтобы не затруднять движение, техника была задействована в минимальном количестве, ночью количество комбинированных дорожных машин было доведено почти до 100 единиц. Автопоезда выходили на уборку дорог четыре раза, дважды обрабатывали реагентами, дважды - прометали. Их работа продолжится все выходные.