Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В частности, около 14:00 19 ноября на 84 км трассы Нижний Новгород-Саратов автомобиль Scania под управлением 62-летнего водителя наехал на дорожное ограждение. Полуприцеп развернуло, произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.
Девятилетний пассажир микроавтобуса был доставлен в медицинское учреждение, но после оказания необходимой медпомощи отпущен домой.
К настоящему времени движение на трассе восстановлили полностью.
Ранее сообщалось, что у поворота на Дзержинск на трассе М-7 19 ноября образовался дорожный затор почти в 7,5 км. из-за опрокинувшегося автокрана на фуре.
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