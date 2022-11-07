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Происшествия

Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе

19 ноября 2022 21:03  [76] Происшествия
Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе

Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Ребёнок пострадал в ДТП с фурой и микроавтобусом в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, около 14:00 19 ноября на 84 км трассы Нижний Новгород-Саратов автомобиль Scania под управлением 62-летнего водителя наехал на дорожное ограждение. Полуприцеп развернуло, произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.

Девятилетний пассажир микроавтобуса был доставлен в медицинское учреждение, но после оказания необходимой медпомощи отпущен домой.

К настоящему времени движение на трассе восстановлили полностью.

Ранее сообщалось, что у поворота на Дзержинск на трассе М-7 19 ноября образовался дорожный затор почти в 7,5 км. из-за опрокинувшегося автокрана на фуре.

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Теги:
ДТП
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