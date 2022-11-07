Прокурорская проверка организована по факту пожара на нижегородском строительном рынке

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара на рынке строительных материалов и автозапчастей.
ЧП случилось утром 20 ноября в Ленинском районе областного центра.
Согласно информации надзорного ведомства, возгорание произошло в одном из торговых павильонов.
Выясняются обстоятельства ЧП.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.
При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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