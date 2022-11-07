Прокурорская проверка организована по факту пожара на нижегородском строительном рынке Происшествия

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара на рынке строительных материалов и автозапчастей.

ЧП случилось утром 20 ноября в Ленинском районе областного центра.

Согласно информации надзорного ведомства, возгорание произошло в одном из торговых павильонов.

Выясняются обстоятельства ЧП.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.