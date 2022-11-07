Почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих задействованы в устранении последствий снегопада в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

За минувшие сутки на дорогах Нижнего Новгорода работали около 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих. Об этом заявили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.



По данным администрации Советского района, 20 ноября продолжается ликвидация последствий пятничного снегопада.

"Обслуживающие организации всю ночь вывозили снег с ул. Ванеева, ул. Ижорская, пл. Лядова и проспекта Гагарина. Сегодня работы идут на ул. Бекетова, ул. Ошарская и ул. Ванеева. Кроме того, на территории района сегодня трудится 195 дворников", - отметил глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Накануне в Сормовском районе дорожными службами вывозился снег на участках в Центре Сормова, ул.Культуры, пл.Буревестника, ул.Коминтерна, а также с остановочных павильонов на ул.Светлоярской, 70 лет Октября, пр.Кораблестроителей, ул. Баренца. Сегодня продолжатся работы по вывозу снега на ул. Культуры, Героев космоса. Также продолжится очистка пешеходных зон на ул. Ужгородской, Ясной, Хальзовской, Свободы, Землячки, Карпинского, Культуры, Планировочной, Базарной, Ефремова, Федосеенко, Коновалова и других. На улицах работают 90 рабочих. Кроме того, продолжается уборка скверов, в том числе, благоустроенных в рамках программы "Формирование комфортной городской среды».

Как заявил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, в вечернее и ночное время осуществлялась уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети района.

"Ночью спецтехника работала на проспекте Ленина, улицах Голубева, Молитовской, Новикова-Прибоя, переулке Вайгач и др. Кроме того, обслуживающие район организации освобождали от снега прибордюрные полосы дорог. Продолжается работа по расчистке пешеходных тротуаров, остановок транспорта, общественных пространств и других участков района", - отметил Александр Кулагин.

Как заявили в администрации Приокского района более 40 единиц техники работают в районе на уборке снега. Они задействованы на дорогах категории А и Б, а также на внутриквартальных проездах, например, в микрорайонах Караваиха и Щербинки-1. Кроме того, дорожные рабочие очищают и обрабатывают противогололедными материалами тротуары и лестничные сходы на территории всего района.

"Приступили к вывозу снега. Обращения от жителей есть, все смотрим и включаем в плановую работу", - сказал и.о. главы Приокского района Вадим Харченко.

По сведениям администрации Нижегородского района, сегодня ночью на улично-дорожной сети велись работы по вывозу снега с улиц Варварская, Алексеевская, Большая Печерская, Минина, Нижне-Волжской набережной, площади Свободы, Максима Горького и Минина. Также выполнялись работы по прометанию улиц Родионова, Казанское шоссе, Максима Горького и других.

"Устранение последствий непогоды продолжается. Ведутся работы по прометанию и просыпанию основных магистралей и съездов. Также противогололедными материалами обрабатываются и искусственные-дорожные сооружения - мосты и лестницы. В настоящее время проводится работа по уборке пешеходных переходов, остановок и тротуаров. Кроме того, уборка снега проводится на общественных пространствах и в скверах. Работы ведутся на придомовых территориях и внутриквартальных проездах. Управляющие компании направили 11 единиц техники и 138 человек на очистку территории", - отметил и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.



Как сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин, подрядные организации задействованы на расчистке от снега и обработке противогололедными материалами пешеходных тротуаров, подходов к школам, детским садам, поликлиникам.

"Идут работы по расчистке внутриквартальных проездов на ул. Краснодонцев, Раевского, Южном шоссе, Старых производственников, Красных партизан, Веденяпина, пр. Ильича и др.", - заявил Александр Нагин.

Кроме того, сообщил глава района, с раннего утра подрядные организации расчищают благоустроенные общественные пространства: бульвар по ул. Школьная, сквер Славы, сквер на Южном шоссе, Культбаза и др.



По словам главы Московского района Владимира Кропотина, в Московском районе круглосуточно проводится уборка дорог.

"Сегодня специализированная техника: комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры и самосвалы продолжают работать по очистке и вывозу снега", - сообщил Владимир Кропотин.

Также руководитель района сообщил, что продолжается работа по вывозу снега с остановочных карманов на проспекте Героев, проезде Бурнаковском и на ул. Ярошенко.

"Дворовые территории приводят в нормативное состояние 208 дворников и 15 единиц техники. Кроме того, производится очистка общественных пространств", - сказал Владимир Кропотин.



Как сообщил глава администрации Канавинского района Олег Алешин, коммунальщики очищают и обрабатывают проезжие части, мосты, путепроводы, прибордюрные полосы, тротуары, остановки и лестничные спуски.

"Очистка остановочных павильонов проходит на Московском и Комсомольском шоссе, улице Кузбасской. Прометание и очистка тротуаров проходит по улицам Чкалова, Октябрьской Революции, а также Канавинском мосту. Кроме того, проводится очистка скверов и парков", - отметил Олег Алешин.

Ранее сообщалось, что первые автопоезда вышли на нижегородские дороги в ночь с пятницы на субботу. Работа комбинированных дорожных машин на городских улицах продолжится в выходные.

Как отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, накануне выходных город накрыл обещанный синоптиками снежный фронт, выпало около 10 см осадков, это серьезное количество.

Мэр отметил, что видит обращения людей в соцсетях. "Снегопад закончился утром, я сам проехал часть улиц, отдельные проблемные участки проинспектировал мой первый зам – Дмитрий Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории", - подчеркнул Юрий Шалабаев.