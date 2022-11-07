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Общество

Количество автобусов увеличили на 10 маршрутах в Нижнем Новгороде

21 ноября 2022 10:53  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество автобусов увеличили на 10 маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, дополнительные единицы подвижного состава выпущены на маршрутах  А-45 и А-65, обслуживаемых "Нижегородпассажиравтотрансом".

Также частные перевозчики выпустили дополнительные автобусы на маршрутах А-36, А-89, Т-31, Т-45, Т-82, Т-83, Т-87 и Т-138.

Сейчас на маршруте А-36 работают три автобуса. Ранее некоторые из них вышли из строя из-за заправки некачественным топливом.

Ранее сообщалось, что количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей.

Также напомним, что четырех водителей автобусов в Нижнем Новгороде наказали за нарушение правил перевозок пассажиров.

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Теги:
Общественный транспорт
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