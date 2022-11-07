Количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей. Об этом стало известно на заседании еженедельного штаба по работе общественного транспорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, отмечается полный выпуск автобусов А-8 и А-35.

Дополнительный троллейбус выпущен на маршрут №5, в дальнейшем их количество может быть доведено с 8 до 11. Также выпуск автобусов увеличился на маршрутах А-3 и А-72.

При этом директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов подчеркнул, что данных мер недостаточно. Необходимо уменьшить загрузку автобусов А-8 и А-85, а также регулировать четкое соблюдение расписание А-89.

Для улучшения отображения общественного транспорта в государственной навигационной системе была достигнута договоренность с "Эра-Глонасс". Перевозчикам уже направлены инструкции по работе с бортовыми навигационным оборудованием, с которыми они обязаны ознакомиться до 17 ноября.

Напомним, работы по замене трамвайного полотна общей протяженностью 16 км в Сормовском районе планируется полностью завершить в течение 2023 года.

Ранее сообщалось, что расписание нескольких автобусов было скорректировано в Нижнем Новгороде.