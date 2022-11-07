Железнодорожное направление Москва - Нижний Новгород осенью заняло третье место по популярности в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Железнодорожное направление Москва - Нижний Новгород осенью заняло третье место по популярности в России. Исследование провели аналитики сервиса Туту.ру.

Согласно информации, осенью поездом между Москвой и Нижним Новгородом воспользовались 1,8% от общего количества пассажиров. Стоимость среднего чека в одну сторону составила 1 761 рубль.

Первое место в рейтинге занял поезд Москва - Санкт-Петербург (8,4%), второе - Краснодар - Адлер с 2,1% пассажирами.

Ранее сообщалось, что поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год.

Также напомним, что скоростной поезд "Ласточка-премиум" будет запущен из Нижнего Новгорода в Киров 11 декабря.