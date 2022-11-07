Нелегальную вырубку деревьев обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород"

Факт незаконной вырубки лесных насаждений выявлен в Дальнеконстантиновском районном лесничестве.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, во время патрулирования территории инспекторы минлесхоза установили факт незаконной рубки 67 берез.

Предполагаемый нарушитель законодательства находится в селе Богоявление, уточнили в ведомстве. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 1,3 млн рублей.

Заявление по данному инциденту уже направили в отдел МВД России по Дальнеконстантиновскому району.

В ведомстве уточнили, что в случае выявления нарушений лесного законодательства виновные лица в зависимости от причиненного ущерба привлекаются к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что объем незаконной лесозаготовки за год в Нижегородской области сократился более чем в 15 раз.