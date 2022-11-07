Фото:
Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи. Об этом сообщили в Доме народного единства.
Согласно информации, нижегородцам были доставлены спальные мешки, дополнительная теплая экипировка, плащ-палатки, комплекты технического снаряжения, генераторы, инструменты и другие необходимые вещи. Также в груз вошли и письма бойцам.
Кроме того, поступила первая партия печек, которые необходимы военным из-за похолодания. Сейчас подготавливаются новые поставки.
Отмечается, что помощь мобилизованным оказывается как в плановом режиме, так и на основе поступающих обращений. Например, была учтена просьба о поддержке сослуживцев и из других регионов.
Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев, проходящих военную подготовку.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+