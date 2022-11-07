Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2022 14:06  [89] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 22-24 ноября
21 ноября 2022 13:58  [76] Участники "Большой перемены" совершили экскурсию по Нижнему Новгороду
21 ноября 2022 13:52  [81] Ремонт в поврежденной при пожаре квартире пенсионерки из Нижнего Новгорода почти завершен
21 ноября 2022 13:17  [109] Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи
21 ноября 2022 13:04  [88] Тематическая подсветка к Всемирному дню телевидения появится на Нижегородской телебашне 21 ноября
21 ноября 2022 12:52  [103] Нелегальную вырубку деревьев обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
21 ноября 2022 12:42  [149] Устаревшая информация на "умных остановках" в Нижнем Новгороде будет заменена
21 ноября 2022 12:27  [120] Железнодорожное направление Москва - Нижний Новгород осенью заняло третье место по популярности в России
21 ноября 2022 11:34  [111] ГЖИ вернула жителям Канавинского района более 73 тыс. рублей переплаты за услугу ЖКХ
21 ноября 2022 11:09  [142] Строительство проблемного ЖК на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде завершится в ближайшее время
Общество

Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи

21 ноября 2022 13:17  [109] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, нижегородцам были доставлены спальные мешки, дополнительная теплая экипировка, плащ-палатки, комплекты технического снаряжения, генераторы, инструменты и другие необходимые вещи. Также в груз вошли и письма бойцам.

Кроме того, поступила первая партия печек, которые необходимы военным из-за похолодания. Сейчас подготавливаются новые поставки.

Отмечается, что помощь мобилизованным оказывается как в плановом режиме, так и на основе поступающих обращений. Например, была учтена просьба о поддержке сослуживцев и из других регионов.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев, проходящих военную подготовку.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph