Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобилизованные нижегородцы на приграничных территориях получили очередную партию помощи. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, нижегородцам были доставлены спальные мешки, дополнительная теплая экипировка, плащ-палатки, комплекты технического снаряжения, генераторы, инструменты и другие необходимые вещи. Также в груз вошли и письма бойцам.

Кроме того, поступила первая партия печек, которые необходимы военным из-за похолодания. Сейчас подготавливаются новые поставки.

Отмечается, что помощь мобилизованным оказывается как в плановом режиме, так и на основе поступающих обращений. Например, была учтена просьба о поддержке сослуживцев и из других регионов.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства отправил очередной гуманитарный груз для мобилизованных нижегородцев, проходящих военную подготовку.