Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь готова участвовать в решении наиболее актуальных проблем"

Фото: пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Третий Молодежный кустовой форум прошел в Выксе. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в мероприятии принял участие спикер ЗСНО Евгений Люлин.
По словам председателя нижегородского Заксобрания, форум продемонстрировал желание нижегородской молодежи участвовать в решении наиболее актуальных проблем.
В ходе заседания были затронуты такие темы, как экология, промышленность, жилищный вопрос и другие.
Также во время визита в Выксу Евгений Люлин оценил благоустройство городских общественных пространств – Красной площади, центрального парка, дендрария, озера Лебединка и набережной Верхнего пруда.
"Надо не только делиться своим опытом, но и брать на вооружение чужой. Выкса для этого подходит идеально. 20 лет назад тут не было ничего, а теперь – благоустроенный, привлекательный город. Надо брать проекты, переосмысливать и использовать. Не останавливаться! Тогда количество перейдет в качество", - сказал он.
Ранее спикер Заксобрания Евгений Люлин поздравил педагогов и учеников с юбилеем школы №3 в Лыскове.
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