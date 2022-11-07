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Политика

Евгений Люлин: "Нижегородская молодежь готова участвовать в решении наиболее актуальных проблем"

21 ноября 2022 13:25  [104] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Третий Молодежный кустовой форум прошел в Выксе. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, в мероприятии принял участие спикер ЗСНО Евгений Люлин.

По словам председателя нижегородского Заксобрания, форум продемонстрировал желание нижегородской молодежи участвовать в решении наиболее актуальных проблем.

В ходе заседания были затронуты такие темы, как экология, промышленность, жилищный вопрос и другие.  

Также во время визита в Выксу Евгений Люлин оценил благоустройство городских общественных пространств – Красной площади, центрального парка, дендрария, озера Лебединка и набережной Верхнего пруда.

"Надо не только делиться своим опытом, но и брать на вооружение чужой. Выкса для этого подходит идеально. 20 лет назад тут не было ничего, а теперь – благоустроенный, привлекательный город. Надо брать проекты, переосмысливать и использовать. Не останавливаться! Тогда количество перейдет в качество", - сказал он.

Ранее спикер Заксобрания Евгений Люлин поздравил педагогов и учеников с юбилеем школы №3 в Лыскове.

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Теги:
Выкса Евгений Люлин Молодежь
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