"Открытие Авто": модели Kia, Lada и Toyota возглавили список наиболее подорожавших машин с пробегом за 10 месяцев Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") и компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в течение 10 месяцев 2022 года и за второй месяц осени. Оценка проводилась на авторынке Москвы и Подмосковья, самом крупном в сегменте авто с пробегом, для машин возрастом до трех лет. Список наиболее подорожавших с начала года моделей с большим отрывом от других возглавил Kia Sportage. Двузначной динамикой роста также отметились три модели Lada и Toyota RAV-4. В октябре при этом половина из 20 наиболее востребованных на рынке московского региона машин немного (в переделах пары процентов) подешевели в рамках продолжающейся коррекции цен относительно глобальных подорожаний марта-апреля текущего года.

Рынок автомобилей с пробегом традиционно менее подвержен колебаниям цен по сравнению с ритейлом новых автомобилей. Так, если среди новых машин немало автомобилей, которые за 10 месяцев в полтора раза увеличивались в цене, то среди популярных автомобилей с пробегом наибольший рост цен не превысил 18%. Им отметился Kia Sportage: если в январе текущего года за "корейца" в возрасте до трех лет просили в среднем 2,17 миллиона рублей, то в октябре – почти на 400 тысяч рублей больше. С появлением сильно подорожавшего Sportage пятого поколения больше стали просить за свои машины и владельцы кроссоверов в прежнем кузове. Причем во втором месяце осени можно было наблюдать даже относительно скромное (в пределах 4%) снижение цены, которое последовало сразу после сентябрьского подорожания. При этом в среднем в Москве и Подмосковье по этой модели встречается 430-480 объявлений в месяц, что представляет собой достаточно широкий выбор модели.

По 10-12% прибавили за 10 месяцев сразу четыре модели: Toyota RAV-4 (3,232 миллиона рублей, +12%) и три Lada - Vesta (1,106 миллиона рублей, +12%), Largus (1,058 миллиона, +12%) и Niva Travel (1,149 миллиона, +10%). Традиционный лидер по количеству предложений в московском регионе – Toyota Camry – прибавил за 10 месяцев 7% в цене (до 2,88 миллиона), как и ее однофамилец – LC Prado, но более чем вдвое дороже (5,85 миллиона; +7%).

В свою очередь исчезающие с рынка новых автомобилей седаны B-класса (Renault Logan, Kia Rio и Hyundai Solaris) еще долго будут оставаться популярными на "вторичке". По ним динамика роста цен оказалась в пределах 5-6%. Таким же подорожанием отличились и два кроссовера - Mazda СX5 и Renault Duster. А вот еще совсем недавно самый популярный новый кроссовер России – Hyundai Creta – на вторичном рынке в октябре дешевел в тех же масштабах (4%), что и Kia Sportage. Однако в октябре он стоит все еще на 2% дороже, чем в самом начале года.

И наконец, немецкие седаны бизнес класса (BMW 5 и Mercedes-Benz E), по которым по-прежнему можно видеть сотни предложений в московском регионе, отметились прибавкой в цене 1-3%. В возрасте до трех лет эти автомобили очень ликвидны и недешевы. В октябре за них просили в среднем 4,2-4,6 миллиона рублей.

Отметим, что в нашем списке нашлись и пять моделей, которые за 10 месяцев успели стать доступнее. Это два автомобиля BMW - кроссовер X5 (-8%) и седан 3 серий (-4%), а также универсальный большой вседорожник Toyota Land Cruiser (-5%), лифтбек Skoda Octavia (-3%) и компактный кроссовер Volkswagen Tiguan (-2%).

Если оценить динамику изменения цен автомобилей с пробегом в более узком "коридоре", например, только в течение октября, то не сложно заметить, что почти половина из 20 наиболее востребованных на рынке московского региона машин немного (в переделах пары процентов) подешевели. Это едва ли можно назвать тенденцией авторитейла в целом. Скорее мы до сих наблюдали небольшой "отскок" цен назад, после гораздо более глобальных подорожаний марта-апреля текущего года. Немало продавцов продолжают сейчас вести бизнес по принципу восточной торговли, уступая покупателям только в том случае, если сроки продажи товара становятся неприемлемо долгими. В ноябре эти же процессы наверняка сохранятся. При этом в сегменте полноприводных кроссоверов с пробегом можно будет наблюдать даже небольшой всплеск роста цен, который будет традиционно связан с началом периода снегопадов и особенно скользких дорог.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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