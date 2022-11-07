Более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 33-летний мужчина был задержан у одного из садоводческих обществ.

При нем был обнаружен пакетик с наркотиками и телефон, в котором хранилась информация о закладках на территории города. Полицейские нашли на указанных координатах 33 тайника. Информацию о закладках для потенциальных покупателей мужчина намеревался размещать в интернете.

Также обыск прошел в доме задержанного. В ходе него были изъяты пакетик с мефедроном массой 0,279 грамма, 26 пакетиков с N-метилэфедроном общей массой 23,673 грамма и сверток с мефедроном общей массой 49,23 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 ч. 3 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Мужчина признал свою вину и сейчас находится под стражей.

Ранее сообщалось, что около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде.