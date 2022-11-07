Число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за 10 месяцев снизилось почти на 25%

НИА "Нижний Новгород"
Количество нарушений ПДД на железнодорожных переездах в зоне ответственности ГЖД за 10 месяцев 2022 года снизилось на 23%. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Всего за этот период времени на переездах зафиксировано восемь ДТП с участием автомобиля и поезда. В результате пострадали 5 человек, один человек погиб.
В ГЖД проводят большую профилактическую работу для предотвращения нарушений ПДД на переездах. В текущем году проведено около 1,7 тыс. профилактических рейдов, их участниками стали почти 200 тыс. водителей.
Ранее ГЖД провела акцию в рамках международного дня привлечения внимания к ж/д переездам.
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