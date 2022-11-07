Почти 50 млн рублей будет направлено на развитие предпринимательства в Нижнем Новгороде в 2023 году Бизнес

Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 50 млн рублей будет направлено на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, в рамках программы на 2023-2028 годы предпринимателям планируется предоставлять субсидии на создание или модернизацию производства. Также по инициативе председателя комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана финансирование грантовой поддержки будет увеличено с 10,6 до 15 млн рублей, а грантов – с 1,2 до 10 млн рублей соответственно.

На поддержку ярмарочной деятельности будет выделено более 11 млн рублей, а в общем на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в следующем году планируется выделить почти 50 млн рублей.

Также на заседании депутаты ознакомились с планами учреждения "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" на 2023 год.

Так, дирекция в следующем году планирует провести 63 мероприятия.

Кроме того, в парке "Дубки" будут обновлены ограждения и игровые элементы для детей, в парке "Светлоярский" планируется расчистить озеро и провести ремонт деревянных покрытий, а в парке "Щелоковский хутор" установят камеры видеонаблюдения и заменят эко-брусчатку.

Ранее сообщалось, что программу поддержки предпринимателей Нижнего Новгорода продлили на 2023 год.