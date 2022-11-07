Акция "Безопасная поездка" стартовала на дорогах Нижнего Новгорода

На дорогах Нижнего Новгорода с 21 по 25 ноября пройдёт информационно-профилактическая акция "Безопасная поездка". Об этом сообщили в ГИБДД.
Мероприятия акции будут направлены на снижение аварийности с участием общественного транспорта, предотвращение правонарушений в данной сфере, а также на повышение качества услуг по перевозке пассажиров.
Сотрудники ГИБДД в ходе акции будут пресекать факты эксплуатации технически неисправных автобусов, нарушений водителями автобусов правил перевозки пассажиров, правил маневрирования и т.д.
Как рассказали в Госавтоинспекции, профилактические мероприятия затронут как водителей, так руководство автотранспортных предприятий, а также пассажиров общественного транспорта.
Согласно информации, за 10 месяцев 2022 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 98 ДТП по вине водителей автобусов, ранено 110 человек. 65 происшествий из общего количества ДТП связаны с падением пассажиров.Напомним, с начала ноября в нижегородский колл-центр пассажирского транспорта поступило более 900 обращений, из которых 122 связаны с жалобами на водителей и кондукторов. В результате четырёх водителей автобусов наказали за нарушение правил перевозок пассажиров, с остальными провели беседы.
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