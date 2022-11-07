Женщины составляют 54% населения Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло в преддверии Дня матери (27 ноября) рассказал о матерях и материнстве в Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 1 января текущего года в регионе проживало более 1,7 млн женщин, что составляет 54% от всего населения. Из них 716 тысяч находятся в репродуктивном возрасте (15-49 лет).

В 2021 году в Нижегородской области родилось 26 104 ребенка. У 322 нижегородок родились двойни, а у трех матерей - тройни. Несмотря на соотношение женщин и мужчин в области рождается больше мальчиков. В 2021 году на свет появилось 13 450 мальчиков и 12 654 девочки.

В прошедшем году первый ребенок в семье родился в 38% от общего числа рождений, второй ребенок - в 39%, третий - 17%, четвертый - 4%, пятый и далее - 2% от общего числа рождений.

Суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число рождений детей у одной женщины за всю ее жизнь, в 2021 году в Нижегородской области составляет 1,3 рождения.

Средний возраст женщины, когда у нее появляется ребенок, в регионе составляет 29 лет. 32% женщин в 2021 году родили в возрасте 30-34 лет, от 25 до 29 лет - 28%, от 35 до 39 лет - 18%, от 20 до 24 лет - 16%, от 40 до 44 - 4%. Реже всего матерями становились женщины младше 19 лет и старше 45 лет - около 3 процентов. Самыми возрастными мамами в Нижегородской области в 2021 году стали 2 женщины в возрасте 50 лет, родившие второго и третьего ребенка.

54% женщин к моменту появления ребенка получили высшее образование, 29% - среднее специальное, 2% - неполное высшее.

83% от рожденных младенцев появились на свет в зарегистрированном браке. При этом 4 950 малышей (19%) появилось в первый год после регистрации брака.

Ранее сообщалось, что более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка".

Также напомним, что в мае Дмитрий Масло рассказал о детском населении Нижегородской области.