Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2022 17:52  [21] Улицы Нижнего Новгорода украсят к Новому году до середины декабря
21 ноября 2022 17:37  [52] Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми
21 ноября 2022 16:57  [83] Глеб Никитин поздравил с 90-летним юбилеем ветерана прокуратуры Клару Серебряную
21 ноября 2022 16:47  [88] Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за два дня
21 ноября 2022 16:34  [96] Женщины составляют 54% населения Нижегородской области
21 ноября 2022 16:25  [87] Акция "Безопасная поездка" стартовала на дорогах Нижнего Новгорода
21 ноября 2022 16:20  [94] Нижегородский ресурсный центр "Олимпиец" стал одним из лучших в России
21 ноября 2022 15:49  [184] Мокрый снег и гололёд прогнозируются в Нижегородской области 22 ноября
21 ноября 2022 15:26  [99] Число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за 10 месяцев снизилось почти на 25%
21 ноября 2022 15:12  [165] Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде
Общество

Женщины составляют 54% населения Нижегородской области

21 ноября 2022 16:34  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло в преддверии Дня матери (27 ноября) рассказал о матерях и материнстве в Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 1 января текущего года в регионе проживало более 1,7 млн женщин, что составляет 54% от всего населения. Из них 716 тысяч находятся в репродуктивном возрасте (15-49 лет).

В 2021 году в Нижегородской области родилось 26 104 ребенка. У 322 нижегородок родились двойни, а у трех матерей - тройни. Несмотря на соотношение женщин и мужчин в области рождается больше мальчиков. В 2021 году на свет появилось 13 450 мальчиков и 12 654 девочки.

В прошедшем году первый ребенок в семье родился в 38% от общего числа рождений, второй ребенок - в 39%, третий - 17%, четвертый - 4%, пятый и далее - 2% от общего числа рождений.

Суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число рождений детей у одной женщины за всю ее жизнь, в 2021 году в Нижегородской области составляет 1,3 рождения.

Средний возраст женщины, когда у нее появляется ребенок, в регионе составляет 29 лет. 32% женщин в 2021 году родили в возрасте 30-34 лет, от 25 до 29 лет - 28%, от 35 до 39 лет - 18%, от 20 до 24 лет - 16%, от 40 до 44 - 4%. Реже всего матерями становились женщины младше 19 лет и старше 45 лет - около 3 процентов. Самыми возрастными мамами в Нижегородской области в 2021 году стали 2 женщины в возрасте 50 лет, родившие второго и третьего ребенка.

54% женщин к моменту появления ребенка получили высшее образование, 29% - среднее специальное, 2% - неполное высшее. 

83% от рожденных младенцев появились на свет в зарегистрированном браке. При этом 4 950 малышей (19%) появилось в первый год после регистрации брака.

Ранее сообщалось, что более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка".

Также напомним, что в мае Дмитрий Масло рассказал о детском населении Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph