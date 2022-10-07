Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка". Об этом сообщили в Главном Управлении ЗАГС по региону.

Напомним, что такая возможность у нижегородцев появилась в июле текущего года. За это время без посещения органов ЗАГС в регионе было зарегистрировано 320 новорожденных.

Медицинское свидетельство о рождении ребенка поступает в личный кабинет матери на портале Госуслуг и затем используется для предзаполнения заявления о рождении. Родителям необходимо подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует новорожденного без их личного присутствия.

Кроме того, сведения направляются в другие госорганы, что позволяет автоматически запустить ряд услуг, например, присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детский сад и другое.

Напомним, что первым "цифровым" ребенком в Нижегородской области, зарегистрированным через сервис "Рождение ребенка", стала девочка Диана, которая родилась 8 июля в День семьи, любви и верности.