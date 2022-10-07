Нацпроекты — людям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2022 17:41  [0] Нижегородские "Валдаи" закончили навигацию-2022
31 октября 2022 17:29  [103] Запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября
31 октября 2022 17:23  [52] Количество техники для зимней уборки дворов увеличили в Приокском районе
31 октября 2022 17:10  [59] Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка"
31 октября 2022 16:50  [69] Депутат дзержинской Думы Сергей Чендырин обсудил с активистами концепцию развития округа №10
31 октября 2022 16:44  [125] Архсовет одобрил проект жилого комплекса и детского сада в Автозаводском районе
31 октября 2022 16:26  [95] Спортивную трассу для мотогонок построят в Дзержинске
31 октября 2022 15:54  [107] Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода обсудили с Юрием Шалабаевым итоги работы за 3 года
31 октября 2022 15:26  [108] Олег Лавричев организовал экскурсию в нижегородский "Лимпопо" для детской команды из ДНР
31 октября 2022 15:04  [122] Арзамас отправил тонну гуманитарной помощи на Донбасс
Общество

Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка"

31 октября 2022 17:10  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 малышей зарегистрировали в Нижегородской области с помощью сервиса "Рождение ребенка". Об этом сообщили в Главном Управлении ЗАГС по региону.

Напомним, что такая возможность у нижегородцев появилась в июле текущего года. За это время без посещения органов ЗАГС в регионе было зарегистрировано 320 новорожденных.

Медицинское свидетельство о рождении ребенка поступает в личный кабинет матери на портале Госуслуг и затем используется для предзаполнения заявления о рождении. Родителям необходимо подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует новорожденного без их личного присутствия.

Кроме того, сведения направляются в другие госорганы, что позволяет автоматически запустить ряд услуг, например, присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детский сад и другое.

Напомним, что первым "цифровым" ребенком в Нижегородской области, зарегистрированным через сервис "Рождение ребенка", стала девочка Диана, которая родилась 8 июля в День семьи, любви и верности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Дети ЗАГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph