Семья Красновых из Нижегородской области победила на всероссийском фестивале "Спорт - в село!" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Семья Красновых из Арзамасского района Нижегородской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях "Спорт - в село!".

Как сообщили в Минспорте региона, фестиваль прошел в Мордовии. В мероприятии приняло участие более 180 спортсменов из 28 регионов РФ, а также из Белоруссии.

Папа Максим, мама Ольга и сын Ярослав выступали за Нижегородскую область. В программу соревнований среди семейных команд вошли эстафета, стрельба из пневматической винтовки, бег на различные дистанции и др. виды соревнований.

"Поздравляю семью Красновых! Их победа – еще одно доказательство того, что Нижегородская область – спортивный регион, жители которого любят спорт, сдают нормативы ГТО и активно участвуют в различных соревнованиях. Сейчас уже более 1,3 миллиона нижегородцев регулярно занимается спортом, и число приверженцев здорового образа жизни постоянно растет", - отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Ранее сообщалось, что "Школа родителей спортсменов" откроется в Нижегородской области в 2023 году.