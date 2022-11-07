Акцизы на сладкие напитки введут в России с июля 2023 года Экономика

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Сладкие напитки обложат акцизом уже в следующем году, сообщает телеканал 360.

Согласно информации, президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал бюджетообразующий закон, согласно которому вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Он составит 7 рублей за литр. Юридическую силу закон примет 1 июля 2023 года.

Как указано в документе, акцизом будут облагаться напитки в потребительской упаковке, изготовленные на основе использованием питьевой или минеральной воды и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мёд.

Количество углеводов у таких напитков должно составлять более 5 г на 100 мл, а объемная доля этилового спирта не должна превышать 1,2%.

При этом, из списка будут акцизооблагаемых исключены следующие позиции: напитки, которые изготовлены и упакованы организациями из сферы общепита; специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию по правилам ЕЭС; обогащённая пищевая продукция, помимо тонизирующих и газированных напитков.

Кроме того, закон не будет распространяться на нектары, соки, морсы, сиропы, молоко и молочную продукцию, кисели, напитки из злаковых культур и орехов, а также сусла (виноградное, пивное, плодовое, медовое и др.).

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