Обустройство фундамента центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта завершилось в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обустройство фундамента центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта завершилось в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, сейчас на объекте идет строительство каркаса трех блоков, из которых будет состоять центр. Фундаменты двух блоков полностью заложены, готовность третьего составляет 95%.

В настоящее время на стройплощадке полностью завершены все подготовительные работы. На 50% выполнено возведение железобетонных каркасов двух блоков и начато возведение каркаса третьего блока спортивного центра.

Напомним, строительства центра спортивной подготовки по адаптивным видам в Дзержинске началось в мае текущего года.

Общая стоимость объекта составляет 1,26 млрд рублей.