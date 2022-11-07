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Обустройство фундамента центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта завершилось в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, сейчас на объекте идет строительство каркаса трех блоков, из которых будет состоять центр. Фундаменты двух блоков полностью заложены, готовность третьего составляет 95%.
В настоящее время на стройплощадке полностью завершены все подготовительные работы. На 50% выполнено возведение железобетонных каркасов двух блоков и начато возведение каркаса третьего блока спортивного центра.
Напомним, строительства центра спортивной подготовки по адаптивным видам в Дзержинске началось в мае текущего года.
Общая стоимость объекта составляет 1,26 млрд рублей.
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