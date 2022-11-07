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Экономика

Комитет по бюджету ЗСНО поддержал законопроект об областном бюджете на 2023 год

21 ноября 2022 18:10  [70] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Бюджет Нижегородской области продолжает находиться на рассмотрении в региональном парламенте. Депутаты ЗСНО на заседании комитета по бюджету и налогам 21 ноября поддержали проект закона об областном бюджете на 2023 год.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в первом чтении бюджета парламентарии рассматривают основные параметры: доходы и расходы, профицит или дефицит.

Губернатор Глеб Никитин сказал, что несмотря на сложные условия, регион предусматривает средства на проекты развития.  

"Продолжаем поддерживать муниципалитеты: с учетом целевых средств общий объем межбюджетных трансфертов, направляемых в районы, составляет более 82 млрд рублей. Еще часть средств будет предусмотрена после окончательного распределения федеральных сумм", - отметил губернатор Нижегородской области.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александра Шаронова, регион продолжит выполнять все социальные обязательства перед жителями.

"Проблемы текущего года в том, что мы находимся в точке очень высокой неопределённости по прогнозированию основных экономических параметров. Прогнозировать рост цен, инфляцию, потребительские цены, уровень процентных ставок крайне непросто. По ходу исполнения бюджета в следующем году мы будем неоднократно корректировать документ, причем не только распределять дополнительные доходы, но и возвращаться к вопросам оценки и выделения дополнительных средств по расходам", - отметил Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект бюджета на 2023 год. Еще раньше состоялось "нулевое чтение" бюджета Нижегородской области на 2023 год.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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