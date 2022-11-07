Привязанная к автомобилю "ватрушка" с пассажирами врезалась в газовую опору в Нижегородской области

Два человека сильно пострадали в результате катания на тюбинге за легковым автомобилем в Сергачском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, ЧП случилось вечером 21 ноября в селе Ачка на улице Ленина. Молодые люди решили покататься на "ватрушке" по заснеженным улицам и привязали её к автомобилю Lada Granta.
В итоге 18-летний водитель, который получил права менее полугода назад, допустил наезд тюбинга на препятствие - газовую опору.
В это время в "ватрушке" находились двое пассажиров. В результате удара о металлический столб 18-летний юноша получил перелом правого предплечья и рваную рану подмышечной области. 15-летняя восьмиклассница пострадала ещё сильнее: ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом грудного позвонка, пневмоторакс. Молодые люди были госпитализированы.
Напомним, катавшийся за автомобилем на "ватрушке" мужчина погиб три года назад в Балахнинском районе Нижегородской области.
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