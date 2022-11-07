Каток в нижегородском парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Каток в нижегородском парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря. Об этом сообщили представители парка в социальных сетях.

Согласно информации, каток располагается на поляне детского центра.

Его монтаж начался 19 октября, а открытие запланировано через полторы недели - в первый день зимы, 1 декабря.

Напомним, в прошлом году каток в парке "Швейцария" открылся 25 декабря и работал до 16 марта.