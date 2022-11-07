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Каток в нижегородском парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря. Об этом сообщили представители парка в социальных сетях.
Согласно информации, каток располагается на поляне детского центра.
Его монтаж начался 19 октября, а открытие запланировано через полторы недели - в первый день зимы, 1 декабря.
Напомним, в прошлом году каток в парке "Швейцария" открылся 25 декабря и работал до 16 марта.
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