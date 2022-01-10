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Общество

Катки на Нижегородской ярмарке и в парке "Швейцария" завершают свою работу

13 марта 2022 16:36  [2] Общество

Фото: соцсети парка "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Катки на Нижегородской ярмарке и в парке "Швейцария" завершают свою работу на грядущей неделе. Об этом сообщается в соцсетях общественных пространств.

Так, последним днём работы ледовой площадки на Ярмарочной площади станет 15 марта, хотя изначально планировалось, что она будет работать только до 13 марта.

Катки в парке "Швейцария" работают до 16 марта. Напомним, что два катка с искусственным покрытием находятся на центральной площади парка "Швейцария". Один - основной, второй - для маленьких посетителей парка ближе к планетарию, около сцены. В ледовый комплекс также входит сеть прорезиненных дорожек, обогреваемый прокат и зона отдыха с шезлонгами.

Стоит отметить, что ледовая площадка "Спорт Порт" прекратила свою работу ещё в феврале из-за резкого потепления.

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Теги:
Каток Нижегородская ярмарка Парк Швейцария
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