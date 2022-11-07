Конференция "ЦИПР" пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конференция "ЦИПР" пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, что в 2022 году с 30 мая по 5 июня в Нижнем Новгороде в рамках конференции прошел ЦИПР Tech Week - фестиваль мотивационных и образовательных лекций от представителей бизнеса. Сама конференция стартовала 1 июня на Нижегородской ярмарке.

Как сообщили организаторы, в 2022 году в конференции приняли участие около 6 тысяч человек из 1,5 тысяч компаний и 73 регионов России.

В рамках деловой программы прошла 71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров.

На выставочной экспозиции было представлено 143 стенда с российскими решениями в области цифровых технологий, на интерактивной выставке NFT-искусства DECIPRALAND показали более 60 NFT-работ от 32 цифровых художников.

Кроме того, в рамках конференции было подписано 42 соглашения.

В мероприятии в 2022 году приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.