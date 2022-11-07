Фонд социального страхования рассказал нижегородцам об удобстве электронных услуг Общество

Фото: Александр Воложанин

Представители нижегородского отделения Фонда социального страхования РФ на круглом столе 22 ноября рассказали о новых цифровых сервисах.

Почти год в России работает цифровой сервис Фонда по оформлению электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). По нему люди с инвалидностью могут выбрать и купить эти изделия самостоятельно.

Как рассказал и.о. управляющего Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Доронин, электронный сертификат привязывается к банковской карте. На него зачисляется определенная сумма, на которую можно купить кресла-коляски, протезы, памперсы и другие ТСР. Важное условие - человек должен состоять на учете в Фонде социального страхования и необходимое ему изделие должно быть прописано в программе реабилитации.

Средства будут зарезервированы в Федеральном казначействе до совершения покупки. Собственные деньги обладатель сертификата потратит только в том случае, если стоимость покупки превышает сумму сертификата.

Для пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания нужна действующая программа реабилитации пострадавшего также с указанием необходимых технических средств реабилитации.

Сергей Доронин подчеркнул, что сертификат будет оформлен в течение 5 рабочих дней. При этом, если человек нуждается в нескольких средствах, то можно оформить электронный сертификат на каждый из них.

Гражданин сможет сам выбрать меру поддержки: получение ТСР через Фонд, компенсацию за самостоятельно приобретенный товар или приобретение изделия по электронному сертификату.

Электронный сертификат действует в течение года, и воспользоваться им можно сразу после получения. Но вот для абсорбирующего белья и подгузников сертификат действует 90 дней.

Подать заявление можно лично в филиалах Нижегородского отделения ФСС, а также через портал Госуслуг и в МФЦ.

И. о. управляющего Сергей Доронин отметил, что каждый год в Нижегородской области за обеспечением ТСР обращается более 30 тысяч человек, из которых более 20% получают компенсацию за самостоятельное приобретение.

Ознакомиться с перечнем магазинов, которые принимают электронные сертификаты, можно по ссылке.

Присутствующие на круглом столе руководители общественных организаций инвалидов ВОРДИ и "Инватур" Елена Малыгина и Андрей Буланов высоко оценили возможности электронного сертификата для приобретения ТСР, получая положительные отзывы от своих подопечных.

Также заместитель управляющего отделением Фонда социального страхования Николай Соколов рассказал об удобном для людей сервисе -личном кабинете ФСС, где можно узнать про расчет пособий, сумму начислений и их сроки, статус обращения по госуслугам. На портале доступны данные о нетрудоспособности с 2011 года.

Люди с инвалидностью могут ознакомиться с информацией об обеспечении ТСР, о программах реабилитации, заключениях врачебной комиссии.

Льготникам можно отследить номер заявки в электронной очереди на выдачу путевки в санаторий, а для пострадавших на производстве доступна информация о сумме страховой компенсации.

Для входа в личный кабинет необходимо иметь аккаунт на портале Госуслуг.

В любое время и в любом месте можно воспользоваться и мобильным приложением "Социальный Навигатор" для получения всей информации по государственным услугам Фонда, узнать расположение ближайших социальных объектов (отделений Фонда, поликлиник, аптек, пунктов реализации электронных сертификатов по ТСР и многое другое).