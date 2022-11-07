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Общество

Нижегородская художница с инвалидностью Дарья Минеева помогает другим инвалидам с помощью творчества

22 ноября 2022 16:47  [2] Общество

Фото: соцсети Дарьи Минеевой

Жительница Линды с инвалидностью Дарья Минеева в интервью pravda-nn.ru рассказала о своей деятельности и о том, почему важно помогать людям.

В 2015 году 32-летняя девушка окончила школу искусств с красным дипломом и с тех пор работает по своему профилю, несмотря на неизлечимый диагноз - несовершенный остеогенез, из-за которого ее кости очень хрупкие и легко могут сломаться.

Дарья начала писать картины, мастерить поделки из дерева, пластилина и глины, изготавливать бижутерию из бисера. Готовые работы она выставляет на продажу, а вырученные средства отправляет в благотворительные фонды.

Девушка помогает людям с ДЦП, потому что им живется тяжелее.

"Они круглосуточно терпят боль в мышцах, в голове, руках ногах. И если мне не удалось встать на ноги, то я надеюсь, что помогу это сделать другим", — рассказала Дарья Минеева.

По ее мнению, человек не должен жить только для себя. Он обязан помогать не только своей семье, но и тем, кто нуждается. Ведь человеком по праву может называться тот, кто делает добро для других.

Дарья не считала, скольким людям ей удалось помочь, но она уверена, что кому-то ее помощь точно пригодилась.

"Я думаю, что нужно помогать инвалидам, пенсионерам, всем нуждающимся. Потому что доброта – это великая сила всего человечества", — добавила художница.

Самой девушке часто помогли незнакомые люди, некоторые даже делали пожертвования. Однако брать деньги просто так Дарье стыдно. Она их старается заработать с помощью творчества.

Ранее сообщалось, что адресную помощь окажут 28 одаренным нижегородцам в рамках проекта "Дарим добро детям".

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Теги:
Благотворительность Искусство
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