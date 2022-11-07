Школу в селе Большая Ельня Кстовского района сдадут в 2023 году

Фото: Корпорация развития Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Строительство школы в селе Большая Ельня Кстовского района находится на контроле у Корпорации развития Нижегородской области. Как сообщил руководитель ведомства Игорь Ищенко, в настоящее время готовность объекта составляет 40%.
По его словам, план-график работ согласован с подрядчиком, отставаний нет.
Здание школы будет состоять из четырех блоков от двух до четырех этажей, оно рассчитано на 1225 учебных мест - 49 классов по 25 учеников. Общая площадь школы составит 21,6 тыс. кв. м.
В настоящее время подрядная организация ведет работы по устройству кровли, стен второго этажа.
К зданию будущей школы подведены сети теплоснабжения, водоснабжения, смонтирована газовая котельная.
Ранее сообщалось, что новые школы построят в Кстове и Большой Ельне.
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