Школу в селе Большая Ельня Кстовского района сдадут в 2023 году Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Строительство школы в селе Большая Ельня Кстовского района находится на контроле у Корпорации развития Нижегородской области. Как сообщил руководитель ведомства Игорь Ищенко, в настоящее время готовность объекта составляет 40%.

По его словам, план-график работ согласован с подрядчиком, отставаний нет.

Здание школы будет состоять из четырех блоков от двух до четырех этажей, оно рассчитано на 1225 учебных мест - 49 классов по 25 учеников. Общая площадь школы составит 21,6 тыс. кв. м.

В настоящее время подрядная организация ведет работы по устройству кровли, стен второго этажа.

К зданию будущей школы подведены сети теплоснабжения, водоснабжения, смонтирована газовая котельная.

Ранее сообщалось, что новые школы построят в Кстове и Большой Ельне.