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Максимальное количество снегоуборочной техники выведено на улицы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как отметил Юрий Шалабаев, техника была выведена за пару часов до начала прогнозируемого снегопада. Такая мера позволит эффективно сработать противогололедным материалам, а также сократить количество дополнительных заторов в час пиик.
Техника работает на самых опасных участках: крутых поворотах, подъемах, спусках и других. После снижения трафика и ослабления погоды начнется чистка дорог и тротуаров, сбор и вывоз снега.
В настоящее время уже произведена посыпка дорог. После отработки пескосоляной смеси начнется прометание дорог и тротуаров.
Также продолжается уборка и вывоз снега, выпавшего в прошедшие выходные.
С телефонами, по которым нижегородцы могут заявить о необходимости уборки снега, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, снегопад в Нижегородской области начнется сегодня и продолжится 23 ноября.
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