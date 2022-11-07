Максимальное количество снегоуборочной техники выведено на улицы Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Максимальное количество снегоуборочной техники выведено на улицы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил Юрий Шалабаев, техника была выведена за пару часов до начала прогнозируемого снегопада. Такая мера позволит эффективно сработать противогололедным материалам, а также сократить количество дополнительных заторов в час пиик.

Техника работает на самых опасных участках: крутых поворотах, подъемах, спусках и других. После снижения трафика и ослабления погоды начнется чистка дорог и тротуаров, сбор и вывоз снега.

В настоящее время уже произведена посыпка дорог. После отработки пескосоляной смеси начнется прометание дорог и тротуаров.

Также продолжается уборка и вывоз снега, выпавшего в прошедшие выходные.

С телефонами, по которым нижегородцы могут заявить о необходимости уборки снега, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, снегопад в Нижегородской области начнется сегодня и продолжится 23 ноября.