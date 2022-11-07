Снегопад и гололед ожидаются в Нижегородской области в течение дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снегопад и гололед ожидаются в Нижегородской области в течение дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие 1-3 часа в регионе прогнозируются сильные осадки, снегопад и гололед. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и днем 23 ноября.

В связи с этим возможно увеличение количества ДТП, падение деревьев и ветхих конструкций, обрывы ЛЭП и линий связи.

Также может увеличиться количество случаев травматизма, связанных с падением на льду и падением с крыш зданий сосулек и снега.

Напомним, в прошедшие выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезли около 13 тысяч кубометров снега. В уборке были задействованы более 900 дорожных рабочих и почти 400 единиц техники.