Награды Российского научного медицинского общества терапевтов вручили 13 нижегородским медикам Общество

Фото: Российское научное медицинское общество терапевтов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Награды Российского научного медицинского общества терапевтов вручили 13 нижегородским медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, почетные грамоты "За доблестный труд во благо жизни пациентов" получили врачи больницы им. Семашко, клинических больниц №3, №10 и №13 Нижнего Новгорода, а также практикующие специалисты ПИМУ.

Награждение прошло в рамках конференции Российского научного медицинского общества терапевтов "Коморбидность в клинической практике", которая прошла в ПИМУ. Грамоты терапевтам вручили президент РНМОТ, академик РАН Анатолий Мартынов и замминистра здравоохранения региона Татьяна Коваленко.

Как отметила председатель Нижегородского регионального отделения РНМОТ Екатерина Макарова, в этом году Нижегородскому обществу терапевтов исполнилось 90 лет. В нем состоят деятели науки, педагоги и практикующие врачи, что способствует повышению профессионального уровня врачей-терапевтов и внедрению новейших научных достижений в практику.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 40 медработников и 3 медучреждения наградили в Нижегородской области.