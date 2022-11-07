Нижегородцев предупредили о задержках в работе трамваев и троллейбусов

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Вчерашний ледяной дождь, накрывший регион, значительно усложнил ситуацию на дорогах Нижегородской области. Так, в Нижнем Новгороде облетели контактные провода. В связи с этим, предупредили в "Нижегородэлектротрансе", с утра 23 ноября возможны серьёзные задержки в расписании движения трамваев и троллейбусов.
Городская администрация совместно с Минтрансом Нижегородской области делают всё возможное для устранения данной проблемы и возобновления движения согласно графику.
В связи со сложившимся обстоятельствами нижегородцам, которые пользуются трамваями и троллейбусами, настоятельно рекомендуют скорректировать свои маршруты.
В частности, по возможности выбирать для передвижения автобусы или метро.
Напомним, накануне на дороги города выведено максимально количество снегоуборочной техники.
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