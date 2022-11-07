Дума Нижнего Новгорода поддержала выделение дополнительных средств на строительство социальных объектов

НИА "Нижний Новгород"
Дополнительные средства из вышестоящего бюджета выделены на строительство социальных объектов в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, депутаты поддержали корректировку муниципального бюджета на заседании 23 ноября.
Согласно информации, 23,8 млн рублей направят на строительство детского сада на улице Молитовская в Ленинском районе и 99,7 млн рублей на строительство жилого дома на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.
Также Дума одобрила перераспределение сэкономленных бюджетных средств на различные мероприятия по городскому хозяйству.
После корректировки доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 31,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 63% от запланированного.
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