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Экономика

Дума Нижнего Новгорода поддержала выделение дополнительных средств на строительство социальных объектов

23 ноября 2022 11:16  [96] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные средства из вышестоящего бюджета выделены на строительство социальных объектов в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, депутаты поддержали корректировку муниципального бюджета на заседании 23 ноября.

Согласно информации, 23,8 млн рублей направят на строительство детского сада на улице Молитовская в Ленинском районе и 99,7 млн рублей на строительство жилого дома на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.

Также Дума одобрила перераспределение сэкономленных бюджетных средств на различные мероприятия по городскому хозяйству.  

После корректировки доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 31,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 63% от запланированного.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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