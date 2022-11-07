Рыбак в Борском районе провалился под лед и утонул 22 ноября

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Рыбак в Борском районе провалился под лед и утонул вечером 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 22 ноября в 18:10 очевидицы сообщили о рыбаке, провалившегося под лед на озере Круглое в поселке Октябрьском.
Водолазы обнаружили и доставили тело мужчины на берег в 20:50. К делу подключилась полиция.
В региональном ГУ МЧС России попросили жителей Нижегородской области быть предельно осторожными и не испытывать хрупкий лёд на прочность. Безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см.
Ранее сообщалось, что женщина утонула в Волге в Нижнем Новгороде ночью 16 ноября.
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