Рыбак в Борском районе провалился под лед и утонул 22 ноября Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Рыбак в Борском районе провалился под лед и утонул вечером 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 22 ноября в 18:10 очевидицы сообщили о рыбаке, провалившегося под лед на озере Круглое в поселке Октябрьском.

Водолазы обнаружили и доставили тело мужчины на берег в 20:50. К делу подключилась полиция.

В региональном ГУ МЧС России попросили жителей Нижегородской области быть предельно осторожными и не испытывать хрупкий лёд на прочность. Безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см.

Ранее сообщалось, что женщина утонула в Волге в Нижнем Новгороде ночью 16 ноября.