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Общество

Мемориальные доски в память погибших участников СВО будут устанавливать в Нижнем Новгороде

23 ноября 2022 12:28  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мемориальные доски в память погибших участников СВО будут устанавливать в Нижнем Новгороде. Соответствующие изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий депутаты Гордумы приняли на заседании 23 ноября.

Согласно информации, в соответствии с федеральным законом мемориальные доски погибшим военнослужащим ВС РФ, мобилизованным и добровольцам, участвовавших в специальной военной операции, будут устанавливаться на фасадах зданий. 

Также депутаты поддержали предложение об увековечении памяти первого руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу Александра Мартынова и прокурора Горьковской области, первого заместителя прокурора РСФСР, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры Михаила Сергеева.

Мемориальная доска Александру Мартынову будет установлена на фасаде служебного здания ФСТЭК, расположенного по адресу: проспект Гагарина, дом 60, корпус 11, Михаилу Сергееву – на фасаде дома № 149а по улице Максима Горького.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Николаю Жаркову установят в Сормовском районе.

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Теги:
Военные Памятники
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