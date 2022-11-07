Мемориальные доски в память погибших участников СВО будут устанавливать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мемориальные доски в память погибших участников СВО будут устанавливать в Нижнем Новгороде. Соответствующие изменения в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий депутаты Гордумы приняли на заседании 23 ноября.

Согласно информации, в соответствии с федеральным законом мемориальные доски погибшим военнослужащим ВС РФ, мобилизованным и добровольцам, участвовавших в специальной военной операции, будут устанавливаться на фасадах зданий.

Также депутаты поддержали предложение об увековечении памяти первого руководителя Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу Александра Мартынова и прокурора Горьковской области, первого заместителя прокурора РСФСР, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры Михаила Сергеева.

Мемориальная доска Александру Мартынову будет установлена на фасаде служебного здания ФСТЭК, расположенного по адресу: проспект Гагарина, дом 60, корпус 11, Михаилу Сергееву – на фасаде дома № 149а по улице Максима Горького.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Николаю Жаркову установят в Сормовском районе.