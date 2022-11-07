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Общество

Мемориальную доску Николаю Жаркову установят в Сормовском районе

22 ноября 2022 10:38  [2] Общество
Николай Жарков

Николай Жарков

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Мемориальную доску бывшему гендиректору завода "Красное Сормово" Николаю Жаркову установят в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, доска появится на фасаде дома №2 по улице Ефремова, в котором проживал Николай Жарков. Соответствующая инициатива первичной профсоюзной организации и администрации завода была единогласно поддержана на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, которое прошло 21 ноября 2022 года под председательством спикера городской Думы Олега Лавричева.

Как отметил председатель Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев, Николай Сергеевич Жарков внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны и развитие отечественного судостроения.

Напомним, что Николай Жарков скончался 15 апреля 2022 года. В честь него будет названо одно из строящихся на заводе "Красное Сормово" судов, а также сквер на улице Павла Мочалова.

Также Комитет по увековечению памяти поддержал установку мемориальной доски прокурору Горьковской области, первому заместителю прокурора РСФСР, заслуженному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву. Она появится на фасаде дома №149а по улице Максима Горького, в котором проживал Михаил Александрович.

Ранее сообщалось, что бюст-барельеф Герою СССР Павлу Фирсову открылся в Парке Победы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Красное Сормово Памятники
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