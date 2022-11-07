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Происшествия

Жительница Дзержинска отдала мошенникам 140 тысяч рублей за якобы попавшую в ДТП дочь

23 ноября 2022 12:49  [81] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожилая жительница Дзержинска стала очередной жертвой телефонных мошенников, работающих по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, заявления о хищении денежных средств у пенсионеров поступают в районные отделы полиции почти ежедневно. На этот раз с заявлением в отдел полиции № 2 УМВД России по Дзержинску обратилась дочь 75-летней местной жительницы. Она рассказала, что накануне её матери на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина заявил, что её дочь попала в ДТП и сильно пострадала, и для урегулирования ситуации необходимо срочно заплатить 800 тысяч рублей. В телефонный разговор вступила женщина, которая убедила пенсионерку, что она - её дочь и подтвердила слова "правоохранителя". Узнав, что у пожилой женщины нет такой суммы, собеседники согласились на "всё, что есть".

В дальнейшем домой к пенсионерке приехал мужчина и забрал 140 тысяч рублей. Он успокоил её, что с дочерью всё будет хорошо, и скоро её можно будет навестить в больнице.

Только после отъезда курьера пенсионерка позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В полиции в очередной раз напоминают главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами, если вам поступил телефонный звонок с сообщением, что родственник попал в ДТП - даже если вас называют по имени. Нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации.

Если позвонивший представился сотрудником правоохранительных органов, нужно попросить его представиться и и самостоятельно позвонить по официальному номеру телефона соответствующей организации для уточнения информации.

Ранее сообщалось, что семь пожилых нижегородок за два дня 3#585530##лишились 2 млн рублей## по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

В УМВД по Нижнем Новгороду сообщили, что с начала года в полицию поступило 203 заявления о мошенничествах, совершённых по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Причастные к 133 таким преступлениям лица были установлены. В основном это молодые курьеры, вовлечённые в преступную схему желанием быстрого заработка.

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Теги:
ДТП Мошенничество
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