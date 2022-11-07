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Общество

Четыре проекта из Нижегородской области попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards

23 ноября 2022 13:11  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре проекта из Нижегородской области попали в шорт-лист премии Russian Creative Awards. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, всего в шорт-лист номинантов премии в сфере креативных индустрий вошли 50 проектов в 10 номинациях.

Нижегородскую область в номинации "Креативное пространство" представляют культурные пространства в Пакгаузах и Арт-резиденция "Выкса", в номинации "Событие года" - фестиваль "Столица закатов", в номинации "Креативный регион" представлена сама Нижегородская область.

Как отметил замгубернатора Олег Беркович, за последние два года Нижний Новгород обрел популярность в масштабах страны и даже стал задавать тренды.

Всего на конкурс было подано около 2 тысяч заявок. Победители будут определены 1 декабря.

Ранее сообщалось, что пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини".

Также напомним, что фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в этом году посетили более 350 тысяч человек. Он вновь пройдет в 2023 году.

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