Банк "Открытие" оформит страховку от ДТП и потери работы в режиме онлайн Бизнес

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") совместно с партнером "Д2 Страхование" предложил автовладельцам дистанционно оформить комплексную защиту от временной утраты трудоспособности при ДТП и потере работы.

Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка в разделе "страхование". Оплата производится онлайн картой любого банка, после чего полис поступит на указанную почту в течение 5 минут. При этом оформить продукт, не выходя из дома, может не только клиент банка, но и любой покупатель, заинтересованный в страховой программе.

Программа "Подушка безопасности" является комплексным страховым продуктом, который покрывает не только риски потери общей трудоспособности или расстройства здоровья в результате ДТП, но и защищает от возможных негативных ситуаций, связанных с недобровольной потерей работы. Выплаты предусмотрены по причине ликвидации организации, сокращении штата и при расторжении трудового договора по соглашению сторон. Что особенно актуально в условиях турбулентности на трудовом и финансовом рынках.

Полис поможет автовладельцам, временно лишившимся заработков, получить выплату до 180 тыс. рублей. Дополнительно в программу включена юридическая поддержка, в которую входит три бесплатные юридические консультации онлайн.

Стоимость страхового полиса варьируется от 5,6 тыс. до 8,1 тыс. рублей в зависимости от срока страхования. Максимальный период выплат по одному страховому случаю составляет три года. Полис доступен клиентам в возрасте от 18 до 64 лет для женщин, от 18 до 59 лет — для мужчин. Оформление продукта, помимо сайта, возможно также в центрах автобизнеса банка "Открытие" в 78 городах присутствия.

Более подробно с условиями программы и оформить продукт "Подушка безопасности" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

“Открытие Авто”- блок автобизнеса в банке “Открытие”. Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к “ФК Открытие” 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.