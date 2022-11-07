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Бизнес

В Москве открылся центр "Зотов" – проект ВТБ

23 ноября 2022 14:08  [30] Бизнес

23 ноября в Москве начал работу центр "Зотов" - первый в России культурно-просветительский центр, полностью посвященный конструктивизму. В экспозицию первой выставки центра "1922. Конструктивизм. Начало" вошли более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных коллекций.

"Зотов" располагается в памятнике архитектуры, отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова на Ходынской улице, и развивается как филантропический проект банка ВТБ по сохранению и развитию культурного наследия конструктивизма. Партнерами центра выступают Государственная Третьяковская галерея, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, в сотрудничестве с которыми планируется развивать грантовые программы и исследовательские проекты.

"Ситуация, когда бизнес помогал культурным учреждениям только деньгами, устарела. Бизнес пришёл к пониманию того, что меценатство - это то, во что он вкладывает свои ресурсы, и значит, что отношение к этому системное и ответственное. Нам важно быть полезными для тех, кто сохраняет и развивает культурное наследие. И мы делаем это через развитие открытого партнерства, синергии ресурсов и нашей экспертизы. Центр "Зотов" – тот проект, где мы с гордостью можем сказать, что реализовали нашу идею большой коллаборации. Мы уверены, что "Зотов" станет точкой притяжения для всех, кто хочет учиться чему-то новому, где каждый сможет найти что-то именно для себя", - сказала Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ.

В программу работы центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований о конструктивизме. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, два кинозала, где, кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями, планируется показ кураторского выбора нового прокатного кино и детский клуб.

Первая выставка центра "Зотов" представляет единство и многообразие послереволюционного русского авангарда. Героями выставки стали ключевые для развития искусства XX века авторы: Василий Кандинский, Александра Экстер, Любовь Попова, Александр Веснин, Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко, Варвара Степанова, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов, Моисей Гинзбург, Алексей Гастев и другие.

Экспонаты для выставки предоставили Государственная Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Русский музей, Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Государственный музей В.В. Маяковского, Политехнический музей, Музей кино, Музей музыки, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Российский государственный архив литературы и искусства, Российская государственная библиотека, Госфильмофонд России, Российский государственный архив кинофотодокументов, Международный архитектурный благотворительный фонд им. Якова Чернихова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского. Также на выставке представлены произведения из пяти частных собраний: архива Александра Родченко и Варвары Степановой, коллекций Иветы и Тамаза Манашеровых, Романа Бабичева, семьи Митурич, семейного архива Ильи Уткина.

Ознакомиться с актуальным расписанием, купить билеты или зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно на сайте центра.

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Теги:
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