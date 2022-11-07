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Общество

Глеб Никитин попросил главу Нижнего Новгорода взять работу ДУКов под жесткий контроль

23 ноября 2022 14:46  [71] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Работа домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода должна стать предметом жесткого контроля со стороны главы города. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября.

По словам главы региона, в настоящее время Нижний Новгород обеспечил 600 работников для оперативной уборки снега. При этом, отметил Глеб Никитин, потребность составляет порядка 800 человек.

"Там, где будут поступать жалобы, будем жалобы сразу отрабатывать, прошу жилинспекцию сразу выезжать на место. В ДУКах есть определенный дефицит дворников, а мы должны понимать, что для чистоты улиц должны быть люди с лопатами. Мы привлекаем для этих целей кадровые агентства. Но такие проблемы где-то могут быть. Сделаем все,чтобы таких проблем не было", - подчеркнул Глеб Никитин.

Он также напомнил, что две последние зимы были рекордными по снегу. "Сегодня уровень готовности (по технике) у нас многократно выше и качество работ должно быть совершенно другим", - резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

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Теги:
Глеб Никитин Снег
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