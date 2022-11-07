Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, накануне заместителям губернатора было дано поручение взять на особый контроль работу по устранению последствий непогоды. Также вчера был проведен первый штаб по ЧС, а в настоящее время проходит очередной текущий оперативный штаб в региональном управлении МЧС.

Глеб Никитин подчеркнул, что энергетики с ночи работают над устранением последствий. В приоритете восстановление электроснабжения медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Глава региона отметил, что утром из-за обледенения контактной сети не смог выйти на маршруты электротранспорт, но сейчас его работа полностью восстановлена.

Региональные дороги обрабатываются противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам.

Главам районов поручено лично проверять обработку тротуаров и придомовых территорий. Также им необходимо немедленно реагировать на поступающие обращения жителей.

Для полного устранения последствий мобилизованы муниципальные административно-технические инспекции.

"Вместе с этим прошу водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Сложные погодные условия сохраняются", - заключил Глеб Никитин.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.