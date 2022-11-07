ОМК стала лидером промышленного туризма в России Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Выксунский и чусовской заводы Объединенной металлургической компании (ОМК) стали призерами национального рейтинга "Промышленный туризм: лидеры России – 2022". Предприятия ОМК – лучшие в ознакомительном и профориентационном туризме.

На маршрутах ознакомительного туризма выксунский завод с января 2021-го по июль 2022-го принял более 6,2 тыс. человек. Чусовской завод за полтора года для знакомства с рабочими профессиями посетили почти 1,5 тыс. человек. Оба завода являются в своих регионах – Нижегородской области и Пермском крае – наиболее популярными у туристов промышленными предприятиями. В Выксе промышленный туризм ОМК развивает с 2018 года, в Чусовом – с 2021. Всего за это время предприятия по программам промтуризма и профориентации посетили более 10 тыс. человек.

На заводе ОМК в Выксе, который летом этого года вошел в национальный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям Агентства стратегических инициатив, для туристов есть на выбор четыре маршрута. Это экскурсии по разным цехам и посещение первого в России индустриального стрит-арт парка на территории действующего производства. На чусовском заводе ОМК промышленным туристам предлагают два маршрута по производству. Оба предприятия также активно проводят экскурсии для студентов и преподавателей. Только за последний год два завода посетили более 2,1 тысяч школьников и учащихся профильных учебных заведений. Для ребят это уникальная возможность увидеть современное предприятие, узнать все о промышленных профессиях и условиях труда на высокотехнологичном производстве.

"Мы рады, что благодаря нашей работе все больше людей открывают для себя новые маршруты по России, а школьники и студенты - знакомятся с рабочими, инженерными профессиями. Также мы видим, что развитие туризма способствует комплексному развитию малых городов, улучшает городскую среду за счет развития инфраструктуры и локального малого бизнеса. Туризм развивается там, где есть новизна открытий и впечатлений. Сейчас очень важно поддерживать неочевидные туристические направления и наносить их на туристскую карту России", - отметила руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.