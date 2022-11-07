Мужчина в здании Нижегородского областного суда угрожал убить себя из-за несогласия с постановлением Происшествия

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина в здании Нижегородского областного суда угрожал убить себя из-за несогласия с постановлением. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, 67-летний мужчина передал судебному приставу записку, в которой он не соглашался с судебным постановлением и угрожал покончить с собой.

Прибывшие на место полицейские Сергей Ульянов и Андрей Тютелов задержали мужчину. При нем был обнаружен револьвер, заряженный пятью боевыми патронами. Также были изъяты различные патроны, банка с порохом и похожий на гранату предмет.

Задержанный передан в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в Нижнем Новгороде задержала мужчину, выстрелившего в себя в автобусе.