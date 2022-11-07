Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
23 ноября 2022 15:42  [2] Мужчина в здании Нижегородского областного суда угрожал убить себя из-за несогласия с постановлением
23 ноября 2022 12:49  [98] Жительница Дзержинска отдала мошенникам 140 тысяч рублей за якобы попавшую в ДТП дочь
22 ноября 2022 15:16  [566] ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия
22 ноября 2022 11:35  [223] Житель Сеченова лишился 1 млн рублей, вложившись в акции в интернете
22 ноября 2022 09:58  [300] Привязанная к автомобилю "ватрушка" с пассажирами врезалась в газовую опору в Нижегородской области
21 ноября 2022 15:21  [245] Более 70 грамм наркотиков изъяли у закладчика в Кстове
21 ноября 2022 11:50  [259] СК начал проверку по факту обнаружения отверстия в хвосте самолета Нижний Новгород — Новосибирск
20 ноября 2022 17:18  [304] Труп мужчины нашли в машине в реке Пьяна в Нижегородской области
20 ноября 2022 16:43  [275] Пассажирский автобус столкнулся с ГАЗелью в Кстовском районе
20 ноября 2022 14:39  [276] Прокурорская проверка организована по факту пожара на нижегородском строительном рынке
Происшествия

Мужчина в здании Нижегородского областного суда угрожал убить себя из-за несогласия с постановлением

23 ноября 2022 15:42  [2] Происшествия

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина в здании Нижегородского областного суда угрожал убить себя из-за несогласия с постановлением. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, 67-летний мужчина передал судебному приставу записку, в которой он не соглашался с судебным постановлением и угрожал покончить с собой.

Прибывшие на место полицейские Сергей Ульянов и Андрей Тютелов задержали мужчину. При нем был обнаружен револьвер, заряженный пятью боевыми патронами. Также были изъяты различные патроны, банка с порохом и похожий на гранату предмет.

Задержанный передан в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в Нижнем Новгороде задержала мужчину, выстрелившего в себя в автобусе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Оружие Росгвардия Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph