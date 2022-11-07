Глеб Никитин поручил администрации Нижнего Новгорода навести порядок в подземном переходе у железнодорожного вокзала Общество

НИА "Нижний Новгород"

Привести в порядок подземный переход у железнодорожного вокзала поручил Глеб Никитин мэрии Нижнего Новгорода. Вопрос о состоянии данного перехода прозвучал в ходе прямой линии с губернатором 23 ноября.

Глава региона подчеркнул, что в целом в сфере благоустройства в Нижнем Новгороде произошли позитивные изменения. Вместе с тем, Глеб Никитин отметил отсутствие системной работы в ситуации с переходом у вокзала.

"Системного порядка нет. Здесь надо навести порядок. На этом примере надо говорить о системной работе", - указал Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин попросил главу Нижнего Новгорода взять работу ДУКов под жесткий контроль.