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Общество

Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек

23 ноября 2022 16:38  [56] Общество

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года, и благодаря ему россияне смогут покупать препараты с индивидуальными дозировками по рецептам врачей.

Согласно законопроекту, аптеки получат право изготавливать препараты по рецептам врача.

Как пояснил телеканалу "360" фармаколог Александр Эдигер, одобренная инициатива обеспечит персонализированный подход, при котором будут учитываться потребности конкретного пациента.

По словам эксперта, ситуация на лекарственном рынке России продолжает оставаться сложной. Это связано с тем, что более 70% лекарств - импортные, и часто цена на них "задрана".

"Мы сейчас находимся в состоянии так называемого неустойчивого и неуверенного импорта. В первую очередь проблемы связаны с логистикой", - указал фармаколог.

"У нас постоянно есть сигнал о том, что где-то несколько дней нет каких-то лекарственных препаратов. Как правило, это не означает какой-то реальный дефицит. Тем не менее, почти полная изоляция России на мировых рынках не может не отразиться на лекарственном снабжении", - добави Эдигер.

Как сообщил глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, сейчас на территории региона действует всего 4 таких аптеки.

"Они очень помогают врачам в организации лечения детей и для взрослых", - подчеркнул министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что рецептурные лекарства начнут продавать через интернет.

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Теги:
Аптеки лекарства
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