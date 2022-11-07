Парковку до 15 марта ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега Общество

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Парковку до 15 марта ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, ограничения на период снегоуборочных работ будут действовать с 21:00 23 ноября 2022 года до 9:00 15 марта 2023 года.

Список улиц, на которых будут вводиться ограничения:

Ранее сообщалось, что движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 22-24 ноября.