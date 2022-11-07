Сырьё российских заводов к 2030 году будет на 34% состоять из мусора Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство РФ утвердило отраслевую программу "Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве". Документ, разработанный Минпромторгом РФ и Российским экологическим оператором, уже завизирован вице-премьером России Викторией Абрамченко.

Программа разработана в рамках реализации федпроекта "Экономика замкнутого цикла". Её отличает широкий охват различных видов отходов, которые могут применяться как вторичные ресурсы для изготовления конкурентоспособной продукции. Об этом телеканалу "360" рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В плане мероприятий заложены различные активности, направленные на стимулирование использования вторичных ресурсов, развитие законодательной базы и самого рынка вторсырья.

"Результатами программы должны стать увеличение доли утилизации отходов в общей структуре обращения с отходами, а также количества используемых вторичных ресурсов для производства сырья в промышленности, увеличение доли продукции, произведённой с использованием вторичного сырья в общем объёме выпуска продукции в промышленности, сокращение объёмов образования и размещения отходов на полигонах, в шламо- и шлакохранилищах, отвалах", — сообщил Буцаев.

В рамках программы запланировано, в том числе, внедрение мер экономического стимулирования для развития инфраструктуры промышленности, перерабатывающей вторичные ресурсы или использующей вторсырьё для производства продукции. Отмечается, что будут разработаны специальная инфраструктура для вовлечение отходов производства в хозяйственный оборот, программа стандартизации, каталоги, нормативные акты.

И, конечно, будет развита сеть экотехнопарков и производств, использующих вторичные ресурсы для производства конкурентоспособной промышленной продукции.

Благодаря принятым мерам показатели по доле вторсырья в промышленности будут достигнуты в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область поставила цель достичь к 2030 году показателей по сортировке отходов 100%, по утилизации и захоронению - 50%.

Так, уже в 2024 году в Дзержинске появится экотехнопарк, включающий мусороперерабатывающий завод и предприятия по производству продукции из вторсырья.