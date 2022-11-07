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Общество

ВОЗ запланирует переименовать оспу обезьян на толерантную аббревиатуру

23 ноября 2022 18:42  [2] Общество

Всемирная организация здравоохранения собирается в ближайшем будущем изменить название оспы обезьян. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на американские медиа.

Согласно информации, инфекционное заболевание планируют переименовать "в рамках борьбы со стигматизацией" на МРОХ (эм покс, сокращённое от monkeypox).

Сообщается, что ВОЗ примет такое решение под нарастающим давлением Белого дома: администрация президента США призвала руководителей организации изменить название болезни и отметила, что готова действовать в одностороннем порядке.

Эксперты в области общественного здравоохранения и активисты ЛГБТ также призвали отказаться от первоначального названия вируса, открытого ещё в 1958 году в Африке, после его вспышки весной этого года. Они утверждали, что называть инфекцию оспой обезьян неточно.

"В контексте нынешней глобальной вспышки продолжающаяся ссылка на то, что этот вирус является африканским, и его номенклатура не только неточны, но и являются дискриминационными и стигматизирующими", - написала группа учёных в обращении к ВОЗ.

Напомним, случаев заболевания оспой обезьян в Нижегородской области не зарегистрировано.

СПРАВКА:

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся человеку в основном от диких приматов или грызунов. Оно проявляется в виде лихорадки, мышечных и головных болей, ознобе, усталости, а также увеличении лимфоузлов. Симптомы инфекции схожи с клиническими проявлениями натуральной оспы, однако течение болезни в случае оспы обезьян обычно менее тяжёлое.

В США во время вспышки было зарегистрировано около 30 000 случаев заражения, причём вирус в подавляющем большинстве поражает мужчин. При этом коэффициент летальности молодых пациентов составляет от 1% до 10%.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция
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