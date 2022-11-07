Глеб Никитин поручил завершить ремонт дома культуры в Варнавине и строительство ДК в поселке Большое Козино Общество

ДК в Варнавине

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября поручил завершить ремонт дома культуры в Варнавине и строительство ДК в поселке Большое Козино.

Согласно информации, помочь в завершении ремонта ДК в Варнавине попросил солист хорового коллектива ветеранов этого учреждения Владимир Серебряков. По его словам, зал в доме культуре по техническим причинам закрыт уже несколько месяцев.

Как сообщил Глеб Никитин, администрация муниципалитета подготовит обращение в правительство региона для оперативного решения этой проблемы.

Также к главе региона с просьбой о поддержки в завершении строительство ДК обратился житель рабочего поселка Большое Козино Валентин Преснов. Строительство дома культуры ведется с 2020 года.

Губернатор рассказал, что столь долгие строительства связаны с недобросовестным подрядчиком, с котором в этом году был расторгнут контракт. На данный момент уже подготовлен новый проект здания, строительство возобновится в следующем году.

По данным министерства культуры Нижегородской области, ориентировочный срок завершения работ в ДК р.п. Большое Козино – конец 2023 года.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.